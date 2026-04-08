Valmontone-San Cesareo maxi tamponamento in A1 Code di diversi chilometri

Questa mattina, lungo l'autostrada A1 a sud della città, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli. L’incidente ha causato lunghe code di alcuni chilometri, creando disagi significativi per chi percorreva quella tratta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

Mattinata di pesanti disagi per gli automobilisti e i pendolari in transito lungo il tratto autostradale a sud della Capitale. Sulla A1 Milano-Napoli, un grave incidente stradale ha compromesso la normale fluidità del traffico in direzione Firenze, nel segmento compreso tra il casello di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tamponamento a catena, caos in autostrada: 2 feriti e code di 6 chilometriTamponamento a catena nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, sull'autostrada A4, subito dopo il casello di Brescia Centro in direzione del Lago... Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte. Code e rallentamentiScandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20.