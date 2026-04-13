Induno Olona dalle urla a coltelli e mazze | Enzo Ambrosino ucciso per un debito Fermato il killer denunciati il figlio 27enne e tre complici

A Induno Olona, nel Varesotto, un uomo di 30 anni è stato ucciso sabato davanti alla propria casa in via Porro. L’omicidio si è verificato dopo un episodio caratterizzato da urla, e ha coinvolto un gruppo di persone armate di coltelli e mazze. La vittima era stata precedentemente coinvolta in una situazione di debito di poche centinaia di euro. È stato fermato un uomo ritenuto responsabile dell’omicidio, mentre il figlio di 27 anni e altri tre complici sono stati denunciati.

Induno Olona (Varese) – Ucciso per un debito di poche centinaia di euro. Questo il movente dell’omicidio di Enzo Ambrosino, trent’anni, ammazzato sabato a Induno Olona davanti alla propria abitazione in via Porro. Induno Olona, Enzo Ambrosino ucciso a coltellate sotto casa di ritorno dal compleanno del figlio L’assassino e il figlio Il colpo letale è stato inferto in un fianco da Gesuino Corona, pregiudicato cinquantenne residente a Varese, fermato dai carabinieri del Comando provinciale. L’assassino, che ha riportato a propria volta una ferita da taglio, è ricoverato. Come il figlio ventisettenne, coinvolto nella rissa e denunciato insieme a tre altri complici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Induno Olona, dalle urla a coltelli e mazze: Enzo Ambrosino ucciso per un debito. Fermato il killer, denunciati il figlio 27enne e tre complici Leggi anche: Arrestato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona, ucciso per una lite per un debito Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro: arrestato un 50enneÈ stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona...