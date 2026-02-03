Costa Icciuk Quest’anno grandi opportunità per le pmi italiane nel mercato inglese

Quest’anno le piccole e medie imprese italiane hanno trovato nuove opportunità nel mercato inglese. Nei primi undici mesi del 2025, le esportazioni verso la Gran Bretagna sono quasi arrivate a 21,5 miliardi di euro. Rispetto al 2024, c’è stato un aumento dello o, e rispetto al 2023, anche. Si tratta di numeri che mostrano come le aziende italiane stiano continuando a rafforzare i loro rapporti con il Regno Unito, anche grazie alle possibilità offerte dal mercato.

(Adnkronos) – Nel 2025, le esportazioni italiane verso la Gran Bretagna hanno sfiorato i 21,5 miliardi di euro da gennaio a novembre, con un +1% sul 2024 e +3% sul 2023. A trainarle il manifatturiero seguito dall'agrifood, mentre arranca l'automotive arrancano. Roberto Costa, presidente dell'Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom, delinea.

