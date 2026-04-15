Indagati gli ultimi 4 governatori della Sicilia per la frana di Niscemi Lombardo | Atto dovuto

Recentemente sono stati iscritti nel registro degli indagati quattro ex governatori della Sicilia in relazione a una frana avvenuta a Niscemi. Tra loro, uno ha dichiarato di aver appreso la notizia attraverso i mezzi di comunicazione, riferendo di essere coinvolto in un’indagine che lo riguarda personalmente. La vicenda riguarda un evento che ha coinvolto l’area nel territorio della città siciliana, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sulle accuse specifiche.

"Apprendo dalla stampa la notizia della mia iscrizione nel registro degli indagati di un'indagine anche a mio carico per la frana di Niscemi. Ritengo si tratti allo stato di un atto dovuto attesa la complessità degli accertamenti che dovrà condurre la Procura di Gela. Come sempre ripongo la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Per la frana di Niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della SiciliaAGI - Tredici persone sono state iscritte dalla procura di Gela nell'ambito delle indagini per la frana di Niscemi. Per la frana di Niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della Sicilia, tra cui Mus...AGI - Tredici persone sono state iscritte dalla procura di Gela nell'ambito delle indagini per la frana di Niscemi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans Montana: i coniugi Moretti indagati a Roma; Roma, svolta nelle indagini sull'omicidio Molè: 4 misure cautelari; Tragedia in hotel: 12enne muore risucchiato dall'idromassaggio, tre indagati; Sorrento nella bufera: appalti truccati e corruzione, ci sono 21 indagati. Niscemi frana politica: indagati gli ultimi 4 governatori della Sicilia. C'è il ministro MusumeciIl pm di Gela, Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo per disatro colposo e danneggiamento. «Già nel 1997 c'erano indicazioni precise sulle cose da fare e non sono state fatte» ... avvenire.it Frana a Niscemi, indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione SiciliaC'è una svolta nelle indagini sulla frana che lo scorso 25 gennaio ha devastato Niscemi, il paese in provincia di Caltanissetta. Ad aggiornare la ... ecovicentino.it I violentatori, tra i 19 e i 25 anni e tutti indagati, avrebbero approfittato dallo stato di alterazione della giovane indotto dall’uso di droghe: nella casa in campagna sono stati trovati hashish e cocaina. Arrestato un giovane Leggi l'articolo #Violenza - facebook.com facebook Indagati gli ultimi 4 governatori della Sicilia per la frana di Niscemi x.com