Strada delle Dogane è un incubo si rischiano incidenti e di distruggere l' auto | la segnalazione | FOTO

Una strada molto frequentata che collega diverse località tra loro è stata segnalata come molto pericolosa. Secondo quanto riportato, il degrado della carreggiata e il traffico intenso aumentano il rischio di incidenti e danni alle vetture. Le condizioni della strada sono state descritte come critiche, generando preoccupazione tra gli automobilisti che la percorrono regolarmente.

Strada delle Dogane è un incubo. La trafficatissima strada che collega Montalto di Castro, e non solo, con Tuscania, Viterbo etc ormai è un degrado assoluto, con il rischio di incorrere in incidenti o distruggere la propria auto. Ora puoi inviarci foto, video e segnalazioni direttamente al +39 347 6187512. Segnala ingorghi, eventi, feste, incidenti o fatti di cronaca: basta scattare una foto, scrivere due righe e inviare "Lavori in strada Bagni, troppe volte gli operai hanno rischiato di essere falciati dalle auto che corrono": la segnalazione . 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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