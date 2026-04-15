Incubo mine intorno a Hormuz gli Usa inviano i dragamine | cosa può succedere

Un grande numero di dragamine dell’US Navy si sta spostando verso il Medio Oriente, nei pressi dello Stretto di Hormuz, un’area strategica per il traffico marittimo di petrolio. La presenza crescente di queste unità militari arriva in un momento di tensioni tra diverse nazioni della regione e Stati Uniti. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con analisti che monitorano attentamente gli sviluppi e le possibili conseguenze di questa mobilitazione.

Un elevato numero di dragamine dell’Us Navy si sta dirigendo verso il Medio Oriente. La migrazione delle "unità navali per il dragaggio mine" della Marina statunitense, in rotta dal Pacifico verso ovest, suggerisce preparativi concreti per un’importante operazione di sminamento nello Stretto di Hormuz, dove si ritiene che l'Iran abbia perso il controllo delle mine navali posate per interdire le rotte commerciali e non consentire alcun tipo di passaggio previo permesso, e annesso pagamento di un pedaggio, spesso versato attraverso criptovalute. Dopo le navi da combattimento litoranee classe Independence Uss Tulsa e Uss Santa Barbara, anche due unità classe Avenger, la Uss Chief e Uss Pioneer, sono “ in rotta ", mentre Washington continua a richiedere l'intervento di naviglio alleato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incubo mine intorno a Hormuz, gli Usa inviano i dragamine: cosa può succedere Notizie correlate Le mine nello Stretto di Hormuz sono un problema per la Marina Usa: ha rottamato i dragamineRoma, 11 marzo 2026 - La notizia, lanciata dall’intelligence Usa, dell’intenzione di piazzare mine nello Stretto di Hormuz da parte dei pasdaran, non... Leggi anche: L'ombra di uno choc petrolifero: cosa può succedere a Hormuz dopo gli attacchi in Iran