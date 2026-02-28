L' ombra di uno choc petrolifero | cosa può succedere a Hormuz dopo gli attacchi in Iran

Alle 7:30 di stamattina è iniziata l'operazione militare “Epic Fury” condotta dagli Stati Uniti e Israele contro il regime iraniano. Gli attacchi hanno coinvolto obiettivi strategici in Iran e stanno influenzando i flussi di petrolio provenienti dal Golfo Persico. La situazione ha generato preoccupazioni sui possibili effetti per il mercato energetico mondiale e le rotte di approvvigionamento nella regione.

Stop alle spedizioni nello Stretto strategico. Fino al 31% del greggio mondiale via mare bloccato. Asia la più esposta, mercati pronti a reagire lunedì con nuovi rialzi Diverse grandi compagnie petrolifere e società commerciali hanno sospeso le spedizioni di petrolio e carburante attraverso lo Stretto di Hormuz a causa del conflitto in corso, secondo fonti di Reuters. La vitale arteria petrolifera è quindi già chiusa, senza bisogno di alcun tipo di intervento militare da parte delle Guardie della Rivoluzione Islamica (i pasdaran), che nel recente passato avevano più volte paventato e messo in atto, sebbene per poche ore, il blocco dello Stretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

