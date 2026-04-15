Incredibile video | il bebè di 3 mesi che imita le parole

Un video sta attirando molta attenzione sui social media, mostrando un bambino di soli tre mesi che sembra ripetere le parole invece del normale suono di balbettio. La madre del bambino ha pubblicato le immagini, che hanno suscitato curiosità tra gli utenti online. Nell’occasione, si vede il piccolo che imita le parole pronunciate dalla madre, un comportamento insolito per la sua età. Il video è stato condiviso ampiamente e ha generato numerosi commenti tra gli spettatori.

Mekeia, una madre di due figli, ha documentato un episodio straordinario che ha catturato l’attenzione globale attraverso i social media: il suo primogenito, allora di soli tre mesi, sembrava capace di ripetere intere frasi invece del consueto balbettio infantile. L’evento è avvenuto mentre la donna riprendeva la figlia maggiore intenta a giocare con il piccolo, trasformando un momento domestico in un fenomeno di incredibile impatto emotivo e scientifico. Durante la registrazione, la bambina stava interagendo con il fratellino chiedendogli di che aveva due mesi, per poi correggere la frase dicendo che ne aveva tre. In quel preciso istante, il neonato ha sorpreso tutti emettendo un suono che non era una semplice emissione vocale infantile, ma una ripetizione quasi perfetta della cadenza e delle parole pronunciate dalla sorella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incredibile video: il bebè di 3 mesi che imita le parole “Incredibile: il neonato corre nel corridoio appena nato – video ultra realistico AI” Che sogno, Brignone: vince il SuperG e abbraccia Mattarella. Primo oro, 10 mesi dopo l'infortunio| La gioia di Fede: «Mai nella vita, incredibile» | Le gare di oggiAnche Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dove nelle ultime ore è stata operata per la terza volta dopo la terribile caduta nella discesa a Cortina... Di Matteo imita Gratteri: “Mafiosi e massoni voteranno per il Si”. Il centrodestra: “Parole imbarazzanti”Antonino Di Matteo, il magistrato antimafia che indagò su Messina Denaro, raccoglie l’amo di Nicola Gratteri e rilancia: per lui, i mafiosi, i...