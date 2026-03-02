Antonino Di Matteo, noto magistrato antimafia, ha affermato che mafiosi, massoni e altri delinquenti voteranno Sì al referendum sulla separazione delle carriere. La dichiarazione segue un commento precedente di Nicola Gratteri, che aveva espresso un’opinione simile. Il centrodestra ha risposto criticando le parole di Di Matteo, definendole imbarazzanti. La discussione si concentra sulle affermazioni riguardanti il possibile orientamento di certi gruppi criminali.

Antonino Di Matteo, il magistrato antimafia che indagò su Messina Denaro, raccoglie l’amo di Nicola Gratteri e rilancia: per lui, i mafiosi, i massoni e i delinquenti voteranno Si al referendum sulla separazione delle carriere. Un altro macigno contro quella serenità del dibattito chiesta dal presidente Mattarella, che fa registrare la dura e netta reazione del centrodestra. Le parole del Pm: «I clan vogliono delegittimare i magistrati ». Intervenendo alla presentazione del libro di Marco Travaglio, “Perché no”, Nino Di Matteo ha definito giuste le parole di Gratteri. « Ovviamente tanta gente perbene voterà Si ma insieme ad essa lo faranno i mafiosi, i massoni, i delinquenti› Leggi anche Gratteri, se non voti NO non sei perbene? È la prova che la giustizia va riformata: il punto non è morale, è strutturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Di Matteo imita Gratteri: “Mafiosi e massoni voteranno per il Si”. Il centrodestra: “Parole imbarazzanti”

Referendum giustizia, Nino Di Matteo ripete le parole di Gratteri: «Massoni e mafiosi voteranno Sì». Protesta il governo: «Parole indegne»«Io sono perfettamente d’accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno Sì al referendum,...

Referendum, Di Matteo come Gratteri: "Massoni e mafiosi voteranno sì""È il delirio di un invasato animato dal pregiudizio", sbotta il vicepresidente della Camera dei Deputati e responsabile azzurro della campagna...

Contenuti e approfondimenti su Matteo imita.

Di Matteo come Gratteri: I mafiosi voteranno Sì. E Conte tira in ballo la P2La toga snobba il Colle e spara contro la riforma. Il grillino lo segue: la legge ha il copyright di Gelli ... msn.com

Referendum, Di Matteo come Gratteri: Mafia e massoni per il sìIl magistrato: La mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata ... repubblica.it