Federica Brignone ha vinto il SuperG sulle Tofane, conquistando il suo primo oro dopo quasi un anno di stop per infortunio. La campionessa italiana si è abbracciata con il presidente Mattarella, visibilmente emozionata. Goggia, invece, ha rischiato tutto ma è finita fuori pista, lasciando spazio a un applauso di rispetto per la sua avversaria. La giornata di oggi è stata tutta all'insegna del coraggio e della determinazione sulla neve.

Anche Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dove nelle ultime ore è stata operata per la terza volta dopo la terribile caduta nella discesa a Cortina d’Ampezzo, ha voluto applaudire tramite i social Federica Brignone: «Congratulazioni Fede!! Che incredibile ritorno!!», il suo post. Niente medaglia al collo, ma in compenso un bell'anello al dito per Breezy Johnson che alla base della pista della gara di SuperG, vinta dall'italiana Federica Brignone, ha trovato la proposta di matrimonio del fidanzato Connor Watkins. Con indosso una giacca degli Stati Uniti, Watkins si è inginocchiato nell'area del traguardo, circondato da sciatori e concorrenti di altri Paesi, e ha sollevato un anello d'argento con una gemma blu al centro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Federica Brignone vince il suo primo oro in una gara di SuperG alle Tofane e corre subito ad abbracciare il presidente Mattarella.

Federica Brignone ha vinto il SuperG sulle Tofane davanti al presidente Mattarella, regalando una gioia enorme.

Federica Brignone, è Oro infinito nel SuperG femminile! Dal terribile infortunio e il sogno svanito a una vittoria leggendaria che ci parla di resilienza

Federica Brignone, è una medaglia d'oro da leggenda: vince il SuperG olimpico e manda Cortina in delirio

