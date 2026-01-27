Carnival village | gli eventi in programma all’outlet Santangelo

Il Carnival Village presso l’Outlet Santangelo offre un calendario di eventi dedicati al Carnevale, con attività e iniziative pensate per coinvolgere tutta la famiglia. La manifestazione, iniziata il 24 gennaio, continuerà fino al 17 febbraio, portando colore e divertimento in un ambiente accogliente e festoso. Un’opportunità per vivere il clima di festa in modo semplice e partecipato, nel rispetto delle normative e della tradizione carnevalesca.

In attesa del Carnevale, il Santangelo outlet village si colora di allegria e fantasia con l'inizio del Carnival Village, il grande contenitore di eventi, che ha preso il via sabato 24 gennaio, registrando sin da subito un'ottima partecipazione di pubblico, e che terminerà il prossimo 17 febbraio.

