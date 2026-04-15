Incontri su ‘Il clima che cambia’ | venerdì si parla di vegetazione

Venerdì sera alle 20 si terrà il secondo incontro della rassegna ‘Il clima che cambia’, organizzata dal Circolo Legambiente alto Bidente. Il focus sarà sulla relazione tra vegetazione montana e clima, con un approfondimento intitolato ‘Vegetazione montana e clima. Cosa sta succedendo?’. L’appuntamento si svolge in un contesto di incontri dedicati ai mutamenti climatici e alle loro conseguenze sulla natura.

‘Vegetazione montana e clima. Cosa sta succedendo?’: è questo il titolo del secondo incontro della rassegna ‘Il clima che cambia’ promosso dal Circolo Legambiente alto Bidente e in calendario questo venerdì alle 20.30 alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni di Santa Sofia. Relatore sarà Cesare Lasen (nella foto), geobotanico, naturalista, primo presidente del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e membro del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco. "Se le esperienze dirette, esemplificative, interessano in prevalenza le montagne delle regioni alpine nordorientali – precisa Lasen –, le stesse potranno però essere estese all’intero arco alpino e appenninico, con qualche differenza legata alle quote.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontri su ‘Il clima che cambia’: venerdì si parla di vegetazione Il mercato del venerdì cambia "casa" per due settimane: dove si spostano i banchi e come cambia la viabilitàIl mercato si svilupperà in corso Porta Reno, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola e piazza Castello, dalle 7 alle 13. Leggi anche: Si alza il sipario su "Con-tatti", la rassegna di incontri che mette in dialogo natura e poesia