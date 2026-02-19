Si alza il sipario su Con-tatti la rassegna di incontri che mette in dialogo natura e poesia
Il 22 febbraio, a Villa Silvia Carducci nelle colline di Lizzano, si tiene la prima giornata di
In città la cultura rimane protagonista grazie all'avvio di una nuova rassegna. Domenica 22 febbraio, a villa Silvia Carducci, sulle colline di Lizzano, va in scena "Con-tatti", il calendario di incontri culturali dedicato ai temi della connessione, del toccare e dell’ascoltare nato dalla volontà di esplorare le geografie interiori e collettive, attraversando libri, parole e poesia per indagare il contatto come esperienza fondamentale. La rassegna intreccia letteratura, ecologia ed eco-psicologia, aprendo spazi di riflessione sul sentire corporeo ed emotivo e sul bisogno di ristabilire relazioni profonde con il mondo naturale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Gambettola, al teatro comunale si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai più piccoli con "Storie di Kirikù"Questa sera al teatro comunale di Gambettola si alza il sipario sulla rassegna dedicata ai bambini.
Al Teatro Bogart si alza il sipario sulla rassegna di teatro dialettale, ad aprire i giochi "La perpetua innamureda"Al Teatro Bogart di Sant'Egidio prende il via la rassegna di teatro dialettale con lo spettacolo
Giacomo Leopardi - Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Argomenti discussi: A&T Torino 2026: si alza il sipario all’Oval Lingotto che diventa centro della manifattura; Longarone. Si alza il sipario su Arredamont 2025: tutto è pronto per il taglio del nastro; Si alza il sipario su CioccolaTò 2026; Ciclistica Santerno Fabbi. Si alza il sipario sul 2026. Ovazione per Chiappucci.
KARATE – Si alza il sipario sul International Open Championship. Al PalaRescifina appuntamento con il Karate internazionaleMessina sarà capitale del Karate con l’International Open Championship targato WUKF (World Union of Karate-Do Federations) Italia. L’evento patrocinato dallo CSEN, richiamerà non solo numerosissimi at ... messinamagazine.it
Si alza il sipario sulla 37esima edizione del Memorial Beghi 2026: 32 squadre e 580 giocatori per numeri da recordLo storico torneo dedicato ai 2013 è stato presentato in mattinata negli uffici del main sponsor Asia, si parte con lunedì con il primo girone di qualificazione. Finalissima il 2 giugno allo stadio Ga ... sportpiacenza.it
Sabato 21 febbraio il sipario si alza su una commedia brillante scritta da Sergio Di Grado facebook