Incontri nei Cas punti elettorali e gazebo al mercato | il taccuino

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati incontri nei centri di aggregazione sociale, punti di raccolta elettorale e gazebo allestiti al mercato locale. Questi appuntamenti coinvolgono i sindaci attuali e i candidati, mentre le attività di campagna si intensificano in vista delle consultazioni.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: «Incontri (im)perfetti» al Cas Tortaia e «Wonderful» a Tegoleto Taccuino elettorale: appuntamenti al mercato e in piazzaLa primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25... Argomenti più discussi: Incontri nei Cas, punti elettorali e gazebo al mercato: il taccuino; Un incontro per disegnare la Casa della Comunità: il cittadino al centro dei servizi; VIDEO | A scuola di legalità, un mese di incontri per la lotta alla mafia: Giovani senza punti di riferimento; Bullismo, la Regione Campania promuove tre incontri nei luoghi della cultura. Fino al 17 aprile incontri ministeriali sulle procedure di licenziamento - facebook.com facebook Gli incontri di GdB&Futura tra innovazione, sostenibilità e competitività x.com