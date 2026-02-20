Taccuino elettorale | appuntamenti al mercato e in piazza

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e le elezioni amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio sono i principali eventi della primavera 2026. Questi appuntamenti si svolgono in un momento di grande attesa per i cittadini, che si preparano a partecipare attivamente al voto. Nei giorni precedenti, gli incontri si concentrano nelle piazze e nei mercati locali, dove i candidati incontrano gli elettori e discutono delle questioni più urgenti. La campagna elettorale si fa più intensa nelle settimane che precedono le consultazioni.

La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi che li anticipano La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi che li anticipano. Sabato 21 febbraio al mercato di viale Giotto (dalle 9:00 alle 13:00) per presentare la lista civica "Più Arezzo" “e le idee che abbiamo per sostenere Marco Donati come sindaco”. “Più Arezzo - spiega una nota - nasce dalla collaborazione tra ORA! Il Coraggio dell'Ovvio, Più Europa e il Partito Repubblicano Italiano.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Mercato Inter, a gennaio può spendere 25 milioni. I nomi sul taccuino Leggi anche: Mercato Cremonese, casting aperto per il colpo last minute in difesa: tutti i nomi sul taccuino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. TACCUINO ELETTORALE Oggi l’ex Guardasigilli Bonafede in via BrogiL’ex ministro della Giustizia nei governi Conte I e Conte II, l’avvocato Alfonso Bonafede, sarà questa mattina a Sesto per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Giovanni Policastro. lanazione.it Da anni si cambia la legge elettorale per “rafforzare la stabilità”. Ma l’esecutivo è già più forte, mentre rappresentanza e pluralismo si indeboliscono. La sfida è bilanciare stabilità e democrazia, non accentuare il leaderismo. L'articolo di M. Cucchini x.com In vista del referendum del 22/23 marzo si invitano tutti gli elettori a verificare la scadenza della propria tessera elettorale e la disponibilità di spazi sulla stessa. In caso di smarrimento o di necessità di una nuova tessera elettorale ci si può rivolgere all’ufficio - facebook.com facebook