incontri imperfetti al cas tortaia e wonderful a tegoleto

Oggi ad Arezzo si tengono due spettacoli teatrali: alle 17 si chiude la stagione di «Incontri (im)perfetti» al Cas Tortaia, mentre a Tegoleto viene presentato «Wonderful». Entrambi gli eventi sono aperti al pubblico e rappresentano le ultime rappresentazioni della settimana. La giornata si svolge con due performance che coinvolgono attori e spettatori in diversi ambienti della città.

Arezzo, 1 marzo 2026 – Una domenica a teatro quella di oggi. Alle ore 17 ultimo appuntamento oggi con “ Tortaia a Teatro ” al Centro di Aggregazione Sociale di Tortaia in via Alfieri 28 ad Arezzo, chiuderà la rassegna la compagnia aretina “Cas Villa Severi” con lo spettacolo comico “ Incontri (im)perfetti”, per la regia di Flavia Gramaccioni e Chiara Renzi. Sarà il Gruppo Teatrale Il Castellaccio – Scuola di Danza Rita e Roberta Giubilei con “Wonderful” ad andare in scena oggi, alle 16, al Teatro Moderno di Tegoleto. Si tratta di uno spettacolo per famiglie e bambini con adattamento, testo e regia di Lucia Zappalorto. Un gruppo di attori alle prese con vecchi costumi ed oggetti inutilizzati, si trova a che fare con una ragazza, esuberante e stravagante, che dice di essere Alice, proprio lei quella del Paese delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Incontri (im)perfetti» al Cas Tortaia e «Wonderful» a Tegoleto

