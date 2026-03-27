Incidente in galleria auto contro le barriere

Un incidente si è verificato all’interno della galleria Telegrafo sull’autostrada A20, dove un’auto è finita contro le barriere di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni o feriti. La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente rallentata in entrambe le direzioni.

Coinvolta una Smart all'interno della Telegrafo. Traffico rallentato in direzione Palermo Ancora un incidente in autostrada. Questa volta è accaduto all'interno della galleria Telegrafo lungo l'A20. Coinvolta una Smart che ha impattato contro le barriere dopo aver sbandato. Sul posto un'ambulanza del 118 e la polizia stradale. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. Traffico in tilt in direzione Palermo. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Incidente in galleria, auto contro le barriere Articoli correlati Leggi anche: Incidente in autostrada, auto contro le barriere Incidente in tangenziale, auto sbanda e sbatte contro le barriereMomenti di paura questa mattina per un'automobilista a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 11 in tangenziale. This Porsche 917 Was Too Fast to Handle Contenuti utili per approfondire Incidente in galleria auto contro le... Temi più discussi: Costa Volpino, scontro tra due auto in galleria. Gravi i conducenti: 23 e 31 anni; Incidente su autostrada Messina-Palermo, tamponamento in galleria: 80 mezzi coinvolti; Incidente frontale in galleria tra auto e betoniera: muore un 50enne; Auto contro un camion betoneria, scontro frontale nella galleria del Monte Fara: morto un 50enne. Valerio Bacigalupo, 50enne morto nell'auto contro betoniera nella galleria FaraBARCIS (PORDENONE) - Un gravissimo incidente tra un'auto e una betoniera si è verificato oggi, mercoledì 18 marzo, nella galleria Fara, tra Montereale e Barcis, in Valcellina. ilgazzettino.it Tragico incidente in A1, un'auto sbanda e viene travolta da 2 camion. Muore 48enneE’ successo poco dopo la mezzanotte di oggi nel tratto appenninico dell’Autostrada del Sole. L’incidente è costato la vita ad un uomo, ferita un'altra persona ... rainews.it Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano - facebook.com facebook Incidente stradale, poco dopo le 09:00, sulla SS 42, all'altezza di #DarfoBoarioTerme. Un frontale tra auto in cui sono rimaste coinvolte tre persone. Sul posto tre ambulanze, un'auto medica e due elisoccorsi: operazioni in corso; strada chiusa x.com