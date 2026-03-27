Incidente in galleria auto contro le barriere

Da messinatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato all’interno della galleria Telegrafo sull’autostrada A20, dove un’auto è finita contro le barriere di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni o feriti. La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente rallentata in entrambe le direzioni.

Coinvolta una Smart all'interno della Telegrafo. Traffico rallentato in direzione Palermo Ancora un incidente in autostrada. Questa volta è accaduto all'interno della galleria Telegrafo lungo l'A20. Coinvolta una Smart che ha impattato contro le barriere dopo aver sbandato. Sul posto un'ambulanza del 118 e la polizia stradale. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. Traffico in tilt in direzione Palermo. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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