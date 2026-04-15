Incidente sull' A2 del Mediterraneo due feriti | uno è grave

Nella serata di ieri, alle 22:30, si è verificato un incidente sulla A2 del Mediterraneo, all’uscita dello svincolo di Pontecagnano Faiano. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente, una delle quali in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Grave incidente sulla A2 del Mediterraneo, alle 22:30, all’uscita allo svincolo di Pontecagnano Faiano. Due le auto coinvolte nello scontro: una Mercedes Classe A e una Fiat 500. La Centrale Operativa 118 di Salerno ha immediatamente attivato l’ambulanza dell’Associazione Vo.P.I., che opera in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente tra due auto sull'A2 del Mediterraneo: morto un 28enneTragedia, intorno alle 3 della scorsa notte, lungo l'A2 del Mediterraneo, (direzione sud) dove un'auto (Fiat Panda) ha urtato il guardrail,... Grave incidente sull'A1: auto distrutte e quattro feriti (uno molto grave)È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte lungo l'autostrada A1 all'altezza di Lodi Vecchio,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente sull'A2, tra Battipaglia e Montecorvino: ferita una giovane; Incidente sull'A2, veicoli fermi in direzione nord; Battipaglia, incidente sull'A2: donna ferita ricoverata in ospedale; Doppio incidente sull’A2: traffico rallentato tra Battipaglia e Salerno. Grave incidente sull’A2 a Pontecagnano. Uomo in codice rossoGrave incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo a Pontecagnano Faiano. Due le auto coinvolte nello scontro, una Mercedes Classe A e una Fiat 500. La Centrale Operativa 118 di Salerno ha immediatamen ... ondanews.it Pullman sfonda il guardrail sull’A2 e invade la corsia opposta: paura tra Rosarno e Mileto – FOTOL’incidente all’alba in direzione nord. Il mezzo Italbus ha terminato la corsa sulla carreggiata sud: nessun ferito grave ... corrieredellacalabria.it Incidente a Cedrate sulla strada Gallarate-Cassano Magnago: lunghe code #gallarate facebook