Incidente tra due auto sull' A2 del Mediterraneo | morto un 28enne

Nella notte tra ieri e oggi, sull'A2 del Mediterraneo in direzione sud, si è verificato un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda. L'auto ha urtato il guardrail all'altezza dello svincolo di Battipaglia, provocando la morte di un uomo di 28 anni. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La strada è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

Tragedia, intorno alle 3 della scorsa notte, lungo l'A2 del Mediterraneo, (direzione sud) dove un'auto (Fiat Panda) ha urtato il guardrail, all'altezza dello svincolo di Battipaglia, per cause in corso di accertamento. Il drammaIl conducente - un ragazzo di 28 anni di Eboli (M.G le sue iniziali).