Braccio amputato nell’incidente Resta ancora grave l’operaio Nuovi accertamenti sulla sicurezza

Un operaio di 49 anni è rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda che si occupa di lavorazioni e movimentazione terra nel Casentino. L’uomo ha subito l’amputazione di un braccio ed è attualmente in prognosi riservata. Sono in corso nuovi accertamenti per verificare le condizioni di sicurezza del sito e le cause dell’incidente.

di Gaia Papi È ancora in prognosi riservata l’uomo di 49 anni rimasto gravemente ferito giovedì pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda che si occupa di lavorazioni e movimentazione terra a, nel Casentino. Il lavoratore è ricoverato all’ospedale di Careggi a Firenze, dove è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso dopo aver riportato lesioni gravissime a un braccio, rimasto coinvolto nel meccanismo di un macchinario. L’infortunio ha reso necessaria l’amputazione dell’arto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava operando su un macchinario quando, per cause ancora in corso di accertamento, il braccio sarebbe rimasto intrappolato negli ingranaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Braccio amputato nell’incidente. Resta ancora grave l’operaio. Nuovi accertamenti sulla sicurezza Articoli correlati Leggi anche: Ancora un grave incidente sul lavoro, operaio perde un braccio mentre lavora nella cava Ceramica Panaria, Incidente sul Lavoro: Operaio Ferito al Braccio, Indagini sulla Sicurezza in Corso.Un operaio di 32 anni è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo un incidente sul lavoro presso la ceramica Panaria a... Tutto quello che riguarda Braccio amputato Temi più discussi: Gravissimo incidente sul lavoro. Resta incastrato nel macchinario: braccio amputato a un operaio; La macchina frantuma-pietre e il braccio amputato. I retroscena del dramma nella ditta edile; Braccio amputato nell’incidente. Resta ancora grave l’operaio. Nuovi accertamenti sulla sicurezza; Incidente sulla tangenziale, motociclista si schianta contro il guardrail: braccio amputato. Gravissimo incidente sul lavoro. Resta incastrato nel macchinario: braccio amputato a un operaioDramma in azienda a Castel San Niccolò: il 49enne trasportato col Pegaso a Careggi. Partita l’inchiesta . msn.com La macchina frantuma-pietre e il braccio amputato. I retroscena del dramma nella ditta edileIeri l'incidente sul lavoro di un 49enne che ha perso l'arto superiore destro all'interno di una nota impresa del settore ... arezzonotizie.it La macchina frantuma-pietre e il braccio amputato. I retroscena del dramma nella ditta edile x.com Operaio ferito nella ditta agricola: braccio destro amputato - facebook.com facebook