Incidente mortale sulla statale nelle prossime ore autopsia e prelievo del Dna

Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sul corpo della persona deceduta in seguito a un incidente avvenuto sabato sera sulla strada statale 379. La vittima, coinvolta in un grave scontro, è stata portata in ospedale dopo l’impatto. Contestualmente, è previsto anche un prelievo del Dna per eventuali analisi comparative. La strada rimane chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

BRINDISI - Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sul corpo della vittima dell'incidente mortale di sabato sera, avvenuto sulla strada statale 379. Contestualmente, il medico legale Domenico Urso, effettuerà il prelievo del Dna, al fine di accertare compiutamente l'identità dell'uomo morto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita un 21enneUn grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara. Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita Kemuel VinottiUn grave incidente stradale si è verificato nelle prime domenica 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente mortale sulla statale 106 Ionica a Belcastro; Incidente sulla statale, verso il riconoscimento dell'uomo morto carbonizzato; Incidente mortale sulla Statale 107 a Celico: una vittima; Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel traffico. Incidente mortale sulla Statale 106: un morto e quattro feritiUn incidente stradale lungo la Statale 106 ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre quattro persone ... it.blastingnews.com Incidente mortale sulla strada statale 113, due le vittime ad AcquedolciÈ di due vittime e due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri lungo la statale 113, nel territorio di Acquedolci. A ... canalesicilia.it Un altro incidente stradale mortale, stavolta sulla strada provinciale 125, a Lizzano. A perdere la vita Alessandro Rizzo, di 46 anni. - facebook.com facebook