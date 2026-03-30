Incidente mortale sulla statale a Suno | perde la vita Kemuel Vinotti

Nella mattinata di domenica 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno in via Novara, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima è deceduta. La Polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime domenica 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara. Il bilancio è drammatico: un ragazzo di 21 anni ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente, 23 anni, è rimasto ferito. Si tratta di Kemuel Vinotti, originario della provincia di Pavia, Gambolò, così come la persona che era alla guida dell'auto. A dare l’allarme, intorno alle 5 del mattino, è stato un carabiniere di passaggio che ha notato l’auto incidentata ai margini della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura procedeva a velocità sostenuta, in direzione Novara, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro un palo della luce, che è stato divelto nell’impatto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita Kemuel Vinotti Articoli correlati Incidente mortale sulla statale a Suno: perde la vita un 21enneUn grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, 29 marzo, lungo la statale che attraversa Suno, in via Novara. Statale 113, Caronia: incidente mortale, 57enne perde la vita contro un muro di contenimento. Indagini in corso.Un incidente stradale ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, questo sabato lungo la Statale 113 nei pressi di Caronia, in provincia di...