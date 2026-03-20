Incidente mortale | 60enne muore in scontro frontale

Una persona di 60 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella notte del 19 marzo 2026 sulla strada provinciale che unisce Buccheri a Francofonte, nel territorio di Lentini. L’incidente si è verificato in un punto ancora da chiarire, coinvolgendo due veicoli in un frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La notte del 19 marzo 2026 ha una tragedia irrimediabile sulla strada provinciale che collega Buccheri a Francofonte, nel territorio di Lentini. Fabrizio Scatà, un sessantenne residente a Buccheri, ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale con una Volvo guidata da un uomo di 58 anni originario della stessa località ma residente a Sant’Agata Li Battiati. L’urto è stato violentissimo, costringendo i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini ad estrarre il corpo del defunto dalle lamiere schiacciate della sua Mercedes. Mentre Scatà non ha resistito alle ferite riportate ed è deceduto nella notte, il conducente dell’altra vettura è stato ricoverato all’ospedale di Lentini per fratture multiple subite nell’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente mortale: 60enne muore in scontro frontale Articoli correlati Incidente mortale a Nettuno: muore un uomo di 70 anni dopo uno scontro frontaleUn grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Nettuno nella serata di ieri. Incidente mortale sulla Monti Lepini, identificato il camionista deceduto nello scontro frontaleLa vittima è Costantino Mogoni, 46 anni, originario di Alatri e residente a Terracina. Incidente sull’A1 tra Pontecorvo e Ceprano: scontro tra due furgoni. Morti tre operai Contenuti utili per approfondire Incidente mortale Temi più discussi: Fabrizio Scatà vittima di un incidente mortale a Lentini; Incidente mortale a Lentini, scontro frontale tra 2 auto: muore un uomo di 60 anni; Lentini | Scontro sulla provinciale Buccheri – Francofonte: muore sindacalista 60enne; Investito da un’auto a Iseo, Massimo Cabassi muore in ospedale quasi tre mesi dopo. Incidente mortale a Lentini, scontro frontale tra 2 auto: muore un uomo di 60 anniUn violento scontro frontale, avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale che collega Buccheri a Francofonte, nel territorio di Lentini, si è trasformato in tragedia. La vittima A perdere ... blogsicilia.it Siracusa. Incidente mortale in provincia, lo schianto frontale è devastante: perde la vita un 60enneNella serata di ieri, un tragico incidente ha interessato la provinciale Buccheri-Francofonte, nel comune di Lentini, provocando la morte di un uomo di 60 anni originario di Buccheri. libertasicilia.it Incidente mortale sulla provinciale: perde la vita noto sindacalista Tragedia sulla strada tra Buccheri e Francofonte, nel territorio di Lentini. A perdere la vita è Fabrizio Scatà, 60 anni, storico esponente della CISL. L’uomo era alla guida della sua auto quando - facebook.com facebook