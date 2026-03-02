Violento frontale fra due furgoni drammatico bilancio | un morto e due feriti

Un incidente frontale ha coinvolto due furgoni, provocando un bilancio di un morto e due feriti. L’impatto violento ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Uno dei coinvolti è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre gli altri due sono rimasti gravemente feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi con 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Un uomo trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero Un violentissimo scontro fra due furgoni porta tre persone in ospedale, una delle quali è morta in ospedale dopo che era stato portato in condizioni molto gravi. Tutto è avvenuto oggi alle 15.30 a Lugo, in via Fiumazzo all'altezza del civico 95. Qui per cause da chiarire da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna si è verificata una collisione frontale tra due veicoli commerciali, un Caddy che procedeva su via Fiumazzo verso Ca di Lugo e un Fiat Doblò che procedeva in direzione opposta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

