Incidente spaventoso in Italia auto distrutta | traffico in tilt e lunghe code

Un incidente grave si è verificato oggi a Latisana lungo la strada regionale 354, nel tratto di via Lignano Nord, poco dopo le 12.30. Un’auto è rimasta distrutta e si sono formate lunghe code sulla carreggiata, causando disagi al traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un violento incidente a Latisana si è verificato poco dopo le 12.30 di oggi lungo la strada regionale 354, nel tratto che prende il nome di via Lignano Nord. L'impatto ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e ha provocato rallentamenti alla circolazione. Dopo il violento urto, la vettura ha terminato la propria corsa al centro della strada, riportando gravi danni alla parte anteriore. L'auto è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorritori. A bordo del mezzo viaggiavano due persone. Una di loro è rimasta intrappolata nell'abitacolo, impossibilitata a uscire autonomamente a causa delle lamiere deformate dall'impatto.

