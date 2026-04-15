Oggi pomeriggio sulla SS 77, all'uscita di Caccamo in direzione mare, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 89 anni. L'evento si è verificato lungo la superstrada e, al momento, non sono ancora state rese note le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

Serrapetrona, 15 marzo 2026 – Incidente mortale in superstrada, sulla SS 77, oggi pomeriggio, all’uscita di Caccamo, direzione mare. Intorno alle 17.30, per cause in corso di accertamento, un 89enne di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, alla guida di una Panda ha perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro lo spartitraffico e si è ribaltato. Al suo fianco come passeggera un’amica di famiglia. Non sono stati coinvolti altri veicoli. L’anziano è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Ad effettuare i rilievi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Tolentino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in superstrada, muore un 89enne

TRAGICO INCIDENTE STRADALE A POZZUOLI, MORTO UN MINORENNE DI MARANO

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