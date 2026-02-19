Muore schiacciato da un camion L’89enne era andato in farmacia Preso in pieno mentre attraversava
Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato investito da un camion. La tragedia è avvenuta mentre l’anziano attraversava la strada per tornare alla sua auto, poco dopo aver lasciato la farmacia. Secondo le prime ricostruzioni, il camion lo ha preso in pieno mentre camminava sulla corsia. La vittima stava attraversando in un punto frequentato da pedoni, senza accorgersi del mezzo in arrivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare.
di Roberta Rampini Era appena uscito dalla farmacia e stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto quando è stato travolto e ucciso da un camion. Incidente stradale mortale ieri mattina a Settimo Milanese. È successo pochi minuti prima delle 12.30 in via Tommaso Edison nella frazione di Seguro. La vittima è Pietro Masciulli, 89 anni, pensionato, residente in città che è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Sotto choc e con ferite lievi il conducente del mezzo pesante, un 49enne che è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo. La dinamica esatta è ancora al vaglio dell’autorità ma, da quanto ricostruito dalla polizia locale che è intervenuta sul posto, l’uomo aveva posteggiato la sua auto proprio in via Edison, in mezzo alle due carreggiate, dove non è consentita la sosta, in un tratto in cui non c’è lo spartitraffico di cemento che divide le due corsie di marcia, poco distante alla farmacia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
