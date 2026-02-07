Morto un ragazzo di 19 anni in un grave incidente d’auto sulla provinciale 9 di Sestu in Sardegna

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente sulla provinciale 9 di Sestu, in Sardegna. L’auto su cui viaggiava ha perso il controllo e si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un ragazzo di appena 19 anni è morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato sulla Strada Provinciale 9, tra Sestu e Ussana, nelle vicinanze di Cagliari. Il giovane si trovava da solo quando avrebbe perso il controllo della vettura, finendo per uscire di strada. Inutili i soccorsi, accertamenti sulla dinamica in corso. Incidente d’auto sulla Provinciale di Sestu, morto un ragazzo I soccorsi e la dinamica dell’incidente Gli incidenti mortali nel fine settimana Incidente d’auto sulla Provinciale di Sestu, morto un ragazzo Un grave incidente d’auto è avvenuto in Sardegna nel pomeriggio di oggi – sabato 7 febbraio 2026 – lungo la Strada Provinciale 9, tra i territori dei comuni di Sestu e di Ussana, nelle vicinanze di Cagliari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

