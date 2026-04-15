Incidente di Mariano la vittima è il 48enne Gianluca Gussetti

Un incidente si è verificato a Mariano, coinvolgendo un furgone condotto da un uomo di 48 anni e un camion guidato da un uomo di nazionalità albanese residente in provincia di Treviso. Lo scontro si è verificato a Mansuè e ha causato la morte del conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è in fase di approfondimento.

Lo schianto tra il furgone che conduceva e un camion alla cui guida c'era un uomo di nazionalità albanese residente in provincia di Treviso, a Mansuè, non gli ha lasciato scampo. Le conseguenze dell'incidente sono state fatali per Gianluca Gussetti. Udinese classe 1978, era nato il 30 di gennaio.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Dammi 2mila euro o ti ammazzo", 48enne arrestato dopo la denuncia della vittima Leggi anche: Incidente sulla Pontina: perde il controllo della moto, morto 48enne Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedale; Mariano Comense, incidente in viale Lombardia, due feriti; Mariano, scontro tra due auto: un uomo ferito; Gli schianti della notte sulle strade del comasco: feriti a Mariano Comense, auto ribaltata sulla rampa della A9. Mariano, scontro tra due auto: un uomo feritoViale Lombardia. I soccorsi sono stati attivati venerdì sera poco dopo le 22. Un illeso, l’altra persona coinvolta è stata invece portata in ospedale ... laprovinciadicomo.it Incidente in provincia di Como: si scontrano due auto, un ferito soccorsoIncidente stradale ieri sera alle 22.30 a Mariano Comense. È accaduro in viale Lombardia, all’angolo con via Santa Caterina da Siena, dove si sono scontrare due auto per cause ancora da chiarire con p ... comozero.it Incidente mortale lungo la Variante 306 a Mariano del Friuli al confine con il Comune di Cormons, subito dopo il ponte sul Versa. facebook Incidente tra due camion a Mariano, grave bilancio: un morto e un ferito. #ilgoriziano #marianodelfriuli #cormons x.com