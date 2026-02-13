Incidente sulla Pontina | perde il controllo della moto morto 48enne

Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente sulla Pontina, dopo aver perso il controllo della moto. L’incidente si è verificato al chilometro 13,300, quando il motociclista ha sbattuto contro un guardrail. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando subito l’attenzione di altri automobilisti che passavano di lì.

Il dramma nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio. Sul posto per i rilievi la polizia locale Sono in corso le indagini da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Da capire, ancora, se l'incidente sia stato autonomo o se ci sia stato il coinvolgimento di altri veicoli. RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente in autostrada: si scontrano tre mezzi pesanti. Code chilometriche verso Roma "Perché a Roma si dice così?" Dizionario dei modi di dire romani: significato e curiosità che non conosci .🔗 Leggi su Romatoday.it Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Incidente sulla Pontina: camion si perde un frigo. Carambola tra auto, tre feriti; Incidente mortale sulla Pontina, perde la vita un uomo di 43 anni; Latina, incidente sulla Pontina: morto il 44enne Davide Spanu, sbalzato fuori dalla sua Mini Cooper; SABAUDIA | Incidente sulla Pontina, perde il controllo dell’auto e si schianta: morto Davide Spanu. Roma, incidente mortale sulla Pontina: deceduto un motociclistaRoma, incidente mortale sulla Pontina: deceduto motociclista. Tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta su quanto accaduto ... meridiananotizie.it Pontina, tragedia nel pomeriggio: perde la vita Davide Spanu, 44 anniIncidente mortale sulla Pontina: Davide Spanu, 44 anni e tecnico radiologo del Santa Maria Goretti, è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della Mini Cooper alla rotatoria per Migliara 49 ... latinaquotidiano.it LATINA - Incidente mortale sulla Pontina, oggi l’ultimo saluto a Davide Spanu: funerale alle 15 a Pantanaccio, migliora l’amico ferito. Si terranno oggi alle ore 15 le esequie di Davide Spanu, il 43enne di Latina morto nel tragico incidente stradale avvenuto lun - facebook.com facebook Latina, incidente sulla Pontina: morto il 44enne Davide Spanu, sbalzato fuori dalla sua Mini Cooper x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.