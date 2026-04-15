Incidente d' auto lungo la Sr71 | 51enne finisce in ospedale

Da arezzonotizie.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada Sr71, all’incrocio con Riccio a Cortona. L’episodio ha coinvolto un veicolo e ha causato il trasporto in ospedale di un uomo di 51 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro.

Incidente lungo la Sr71. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, all'incrocio con Riccio a Cortona, e ha coinvolto un'auto. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza India 9 della Misericordia di Cortona, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. È rimasta ferita una donna di 51.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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