Incidente d' auto lungo la Sr71 | 51enne finisce in ospedale

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada Sr71, all’incrocio con Riccio a Cortona. L’episodio ha coinvolto un veicolo e ha causato il trasporto in ospedale di un uomo di 51 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro.

Incidente lungo la Sr71. È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, all'incrocio con Riccio a Cortona, e ha coinvolto un'auto. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza India 9 della Misericordia di Cortona, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. È rimasta ferita una donna di 51.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale lungo la Sr71: traffico in tilt Leggi anche: Schianto tra tre auto lungo la Sr71 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Auto esce di strada lungo la Statale 45; Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video; Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie); Incidente tra due auto lungo strada Bagni, cinque feriti ma nessuno grave. Sbanda con l’auto mentre va al lavoro Trovato morto nel canale dopo oreNella mattinata di ieri, lungo la ex strada statale 494 tra Parona e Vigevano, si è verificato un incidente stradale mortale: un’auto è uscita di strada, si è ribaltata ed è finita in un canale latera ... laprovinciapavese.gelocal.it Mezzo nudo e ubriaco alla guida semina il caos in via Robino, urta auto in sosta e causa fuga di gas GplStrada chiusa in via Robino a Genova a causa di un incidente stradale avvenuto oggi, 14 aprile, poco dopo le 14:30. L'uomo alla guida di una delle auto coinvolte è stato trovato in evidente stato di ... primocanale.it TORTONA - Secondo le prime informazioni, l’incidente non avrebbe provocato feriti, ma la presenza del mezzo sulla sede stradale potrebbe rendere più difficoltosa la viabilità nella zona. facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com