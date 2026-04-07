Incidente nel Milanese una donna resta incastrata dentro all’auto

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale A12 nel Milanese, si è verificato un tamponamento che coinvolto tre veicoli poco distante da Locate Triulzi. Durante l’incidente, una donna è rimasta incastrata all’interno della propria auto e è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale sanitario. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sono coinvolte in tutto otto persone. Sul posto Areu con quattro ambulanze e un'automedica Tamponamento fra tre auto sulla strada provinciale A12, nel tardo pomeriggio di oggi (martedì). È successo poco lontano da Locate Triulzi, comune a sud di Milano. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, una donna è rimasta incastrata in una vettura: al momento è cosciente. In tutto sono coinvolte otto persone. Il tutto è accaduto verso le 17:40 all’altezza di un distributore in direzione Pavia. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale sanitario di Areu, l’agenzia regionale di emergenza urgenza. Quest’ultima è intervenuta con quattro ambulanze e un’automedica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Auto finisce nel fosso pieno d’acqua: donna resta incastrataIncidente nella mattinata di oggi lungo la strada regionale 353, nel territorio di Castions di Strada.

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