Sovrintendente Macciardi al volante del San Carlo | Facciamo del tempio una terra di pace

Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi è ora ufficialmente al comando del Teatro San Carlo, dopo una battaglia istituzionale che ha visto il sindaco Gaetano Manfredi opporsi alla sua nomina. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo, presieduto da Manfredi, ha approvato il bilancio di previsione per il 2026, confermando la sostenibilità delle attività programmate. Questo passo è stato accolto con favore da una comunità teatrale in cui l'armonia tra istituzioni e direzione artistica è ormai una realtà. Le nomine successive al 4 agosto, con la partecipazione assente del sindaco, e successivamente con la sua presenza, hanno generato controversie legali.

