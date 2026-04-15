Inchiesta Equalize tra gli spiati anche l’ex direttore finanziario di Meglioquesto

Un’indagine condotta dalla procura di Milano riguarda possibili attività di spionaggio che coinvolgono anche l’ex direttore finanziario di un importante gruppo quotato in Borsa, attivo nel settore dei call center. Il gruppo, conosciuto come Meglioquesto, ha subito una sospensione degli scambi delle azioni e sta affrontando una crisi finanziaria ancora in corso. Le indagini si concentrano su eventuali intercettazioni e attività di sorveglianza illecita legate alla società e ai suoi dipendenti.

L’inchiesta Equalize della procura di Milano potrebbe toccare anche il gruppo Meglioquesto, quotato in Borsa - gli scambi sono però sospesi da tempo - e attivo nel settore dei call center dov’è stato uno dei big italiani prima di entrare in una crisi finanziaria non ancora risolta del tutto. La.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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