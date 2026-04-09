Un’indagine riguardante attività di hacking ha portato alla luce che alcune persone note sono state prese di mira. Tra queste ci sono un ex paparazzo famoso, una giornalista e opinionista, e un ex calciatore noto per aver giocato nell’Inter e nella nazionale. Le loro comunicazioni sono state intercettate senza autorizzazione. La vicenda sta coinvolgendo diversi soggetti e sta assumendo rilevanza mediatica.

L’ex ‘re dei paparazzi’ Fabrizio Maria Corona, Selvaggia Lucarelli e l’ex bomber dell’Inter e della nazionale Christian ‘Bobo’ Vieri. Sono tre delle nuove vittime dei dossieraggi illeciti nell’inchiesta Equalize che emergono dal nuovo avviso di conclusione indagini preliminari della Procura di Milano a carico di 81 persone. Corona, Vieri e Lucarelli avrebbero subito tutti e tre un accesso illecito alla banca dati Sdi del ministero dell’Interno il 27 aprile 2024. Dalle carte emerge inoltre che lo spionaggio condotto ai danni dell’atleta Marcell Jacobs sarebbe stato pagato 10mila euro in contanti. Pm: “Spiato anche l’ad di Ferrovie Donnarumma”. Tra le vittime di spionaggio e dossieraggio abusivi nell’inchiesta su Equalize c’è anche l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta hacker: spiati anche Corona, Lucarelli e Bobo Vieri

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Bobo Vieri in ospedale, la foto con camice e flebo: “E anche questa è andata”Christian Vieri è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico e ha deciso di raccontarlo direttamente ai suoi follower su Instagram.

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