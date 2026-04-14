Nube di fumo nero dal campo rom a Giugliano | arrestato 24enne stava bruciando auto e rifiuti

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giugliano dopo essere stato sorpreso mentre incendiava rifiuti e veicoli fuori uso in un campo rom. Intorno alle 10 del mattino, si è verificata una colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno fermato il giovane e sequestrato alcuni oggetti trovati durante il controllo. L’arrestato è stato condotto in caserma.

I carabinieri hanno arrestato un 24enne, sorpreso mentre dava fuoco a rifiuti e veicoli fuori uso nel campo di via Carrafiello, a Giugliano in Campania (Napoli).🔗 Leggi su Fanpage.it Iran, gigantesco incendio a Teheran: una nube di fumo nero avvolge la capitale(LaPresse) Un violento incendio ha causato martedì una nube di fumo nero che si è diffusa lungo una strada trafficata di Teheran, capitale dell’Iran. Rifiuti, auto senza targa e animali in condizioni disperate: la scoperta nel campo romI carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno proseguito, nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri, i controlli straordinari nei campi...