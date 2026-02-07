Incendio in un' abitazione in via Schiavi una donna all' ospedale

Questa mattina alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Schiavi, tra via Raffalda e via 24 maggio, per spegnere un incendio in un appartamento. Una donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale. L’incendio ha causato danni all’abitazione, ma non si segnalano altre persone coinvolte. Le cause sono ancora da chiarire.

I vigili del fuoco e il 118 sono accorsi poco dopo le 8 di sabato 7 febbraio in via Schiavi, nella zona tra via Raffalda e via 24 maggio, per un incendio divampato in un appartamento. Tutta la vicenda è ancora da chiarire: alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi segnalando del fumo nero che.

