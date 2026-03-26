Incendio nel padiglione F3 dell' ospedale Cannizzaro evacuati i pazienti

Un incendio si è verificato nel padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro di Catania. I vigili del fuoco del comando provinciale stanno lavorando per spegnere le fiamme nei piani superiori dell’edificio. Durante l’intervento, sono stati evacuati i pazienti presenti nel padiglione. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano eventuali danni o rischi per le persone all’interno dell’ospedale.

A scopo precauzionale sono stati trasferiti pazienti dei reparti più vicini, spostandoli nell'antistante centro congressi I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania stanno intervenendo nel padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro di Catania per domare un incendio scoppiato ai piani alti dell'edificio. Dalle prime informazioni fornite dall'azienda ospedaliera, ancora da confermare ufficialmente, il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 15 in seguito ad un malfunzionamento che ha originato del fumo dalla copertura del palazzo. A scopo precauzionale sono stati evacuati i pazienti dei reparti più vicini, spostandoli nell'antistante centro congressi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Incendio nel padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro, evacuati i pazienti Articoli correlati Leggi anche: Milano, incendio all’ospedale Sacco: evacuati pazienti di un padiglione Incendio ospedale Sacco di Milano, in fiamme spazi del padiglione 16, evacuati pazienti e personale, nessun ferito - VIDEOAttimi di paura dopo che le fiamme hanno avvolto in pochi minuti parte dell'Archivio diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i...