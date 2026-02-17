Incendio nella notte in un palazzo in Piazza Vittorio da Feltre | 18 intossicati tra cui bambini donne incinte anziani e una persona disabile L' ipotesi del dolo

Un incendio scoppiato ieri notte in un palazzo di cinque piani in Piazza Vittorio da Feltre a Chirignago, Mestre, ha causato l'intossicazione di 18 persone, tra cui bambini, donne incinte, anziani e una persona disabile. Le fiamme sono divampate improvvisamente, e le prime ipotesi puntano a un gesto doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato gli inquilini e spento le fiamme. Un dettaglio: molti degli intossicati sono stati portati in ospedale per accertamenti.

CHIRIGNAGO (MESTRE) - Un incendio è scoppiato nella notte di ieri, martedì 17 febbraio, in un palazzo di cinque piani in Piazza Vittorio da Feltre a Chirignago, Mestre. Sono 18 le persone soccorse e rimaste intossicate dal fumo, tra loro 9 bambini, due donne incinte, una persona diversamente abile e sei anziani. Al momento, gli investigatori non escludono la pista del dolo. L'incendio Il rogo è scoppiato poco prima di mezzanotte. All'arrivo dei pompieri, chiamati da più residenti e anche dal 113, sul posto c'erano già varie 'volanti' della questura di Venezia intervenute per una lite che ha coinvolto vari condomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio nella notte in un palazzo in Piazza Vittorio da Feltre: 18 intossicati, tra cui bambini, donne incinte, anziani e una persona disabile. «L'ipotesi del dolo» L’incendio divampa da una stufa: due anziani intossicatiMartedì dell’Epifania nel Forlivese segnato da un incendio causato da una stufa, che ha portato all’intossicazione di due anziani. Terrore in una palazzina: decine di intossicati tra cui tre bambini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notte; Roma, incendio nella notte: 13 auto distrutte in un autosalone; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Tremendo incendio nella notte, le fiamme in un appartamento (FOTO e VIDEO): cinque persone trasportate in ospedale, coinvolto anche un bambino. Incendio nella notte in un palazzo in Piazza Vittorio da Feltre: 18 intossicati, tra cui bambini, donne incinte, anziani e una persona disabile....CHIRIGNAGO (MESTRE) - Un incendio è scoppiato nella notte di ieri, martedì 17 febbraio, in un palazzo di cinque piani in Piazza ... msn.com Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro SannazaroIncendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le f ... msn.com Spaventoso incendio in una palazzina: 18 persone in ospedale --> https://www.nordest24.it/incendio-appartamento-mestre-piazza-vittorio-da-feltre-evacuato-palazzo facebook Piazza Vittorio #Esquilino: già l'illuminazione pubblica non è un granché, se poi i lampioni funzionano come le luci di Natale, allora siamo proprio a posto! @salviamoroma @ErMejoSindaco x.com