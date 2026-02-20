De Martinis annuncia la sua ricandidatura a presidente della Provincia con una lista civica centrodestra spaccato
Ottavio De Martinis ha deciso di candidarsi nuovamente alla presidenza della Provincia di Pescara, portando avanti una lista civica. La sua scelta arriva in un momento di tensione tra le forze di centrodestra, che si presentano divise alle elezioni del 14 marzo. De Martinis, attuale sindaco di Montesilvano, mira a rafforzare il suo ruolo e a consolidare il supporto locale. La campagna elettorale si infiamma, mentre i cittadini attendono gli sviluppi della consultazione.
Il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara annuncia la sua ricandidatura alle prossime elezioni provinciali Il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis (anche sindaco di Montesilvano), interviene in vista della consultazione di sabato 14 marzo che vedrà sindaci e consiglieri comunali del territorio impegnati nell’elezione del presidente e del consiglio provinciale, annunciando la propria candidatura civica. «Sabato 14 marzo i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale di Pescara saranno chiamati a votare per l’elezione del presidente della Provincia e dei componenti del consiglio provinciale», ricorda De Martinis.🔗 Leggi su Ilpescara.it
