Metal detector a scuola Valditara sulle polemiche | È sicurezza non repressione In arrivo una circolare agli istituti | cosa prevede

Il tema dei metal detector nelle scuole è al centro di dibattiti tra sostenitori della sicurezza e preoccupazioni sulla repressione. Il ministro Giuseppe Valditara ha affermato che l’installazione di questi dispositivi mira esclusivamente a garantire la sicurezza degli studenti e del personale, annunciando l’arrivo di una circolare ufficiale per chiarire le modalità di utilizzo. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle misure per migliorare l’ambiente scolastico.

Metal detector nelle scuole. Sicurezza o repressione? Secondo il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, non ci sono dubbi. «Nessuna repressione. Si tratta di difendere e garantire la sicurezza di chi lavora nella scuola e dei nostri ragazzi». Ma non tutti sembrano convinti. Nonostante le rassicurazioni, le polemiche non si placano. Il ministro, però, continua a tirar dritto e inizia a lavorare a una circolare insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, come «risposta alle richieste delle scuole». E alle critiche dell’opposizione replica senza mezzi termini: «Su questo tema sarebbe grave dividersi».🔗 Leggi su Open.online

Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: “Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale”Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.

Violenza a scuola, inasprimento misure di sicurezza per alunni, Valditara: “Metal detector negli istituti più a rischio”Il ministro Valditara ha annunciato l’installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, lasciando ai dirigenti scolastici la decisione finale.

Silvia Sardone. . Contro i maranza delinquenti non servono giustificazioni, assistenti sociali o buonismo. Servono pene più forti e certe. Allo stesso tempo valutiamo positivamente la proposta di metal detector nelle scuole. - facebook.com facebook

Con i giovani non servono manganelli, metal detector e propaganda. Servono diritti, giustizia sociale, investimenti sull’istruzione, sul welfare, sul futuro. Servono risposte ai bisogni reali. L’esatto contrario delle politiche che porta avanti questo governo. #Aban x.com