Inaugurato il campo di padel al Vetrano | sarà aperto anche alla città

È stato ufficialmente aperto il nuovo campo di padel presso l’istituto superiore Vetrano a Sciacca. L’impianto, destinato sia agli studenti che ai cittadini, sarà accessibile anche al pubblico esterno. La struttura si trova all’interno dell’istituto e rappresenta un’aggiunta recente all’area dedicata alle attività sportive locali. Con questa inaugurazione, il campo è ora disponibile per l’uso quotidiano e le eventuali iniziative sportive organizzate nella zona.

Il nuovo spazio dedicato al padel per studenti e anche cittadini a Sciacca è ormai realtà. Inaugurato il campo dell’istituto superiore Calogero Amato Vetrano. Alla cerimonia ha preso parte l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano che ha sottolineato il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Campo di padel all'istituto Vetrano, tutto pronto per l'inaugurazioneL’inaugurazione è prevista per mercoledì 15 aprile alle 10:30 nella sede dell’istituto di istruzione superiore Calogero Amato Vetrano. Uno spazio aperto alla città, inaugurato il punto elettorale di Marco DonatiArezzo, 12 aprile 2026 – Uno spazio aperto alla città, inaugurato il punto elettorale di Marco Donati. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inaugurato a Malva il nuovo campo di calcio a 5; PRIVERNO, INAUGURATO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE GIULIANO TACCOLA; Alessandria, nuovo campo di basket inaugurato al Quartiere Cristo; Inaugurato il campo sportivo 'Guido Angelini' a Pieve Fosciana. Inaugurato il campo di padel al Vetrano: sarà aperto anche alla cittàStruttura finanziata dalla Regione e utilizzabile fuori dall’orario scolastico, Turano: Le scuole devono diventare spazi per il territorio ... agrigentonotizie.it Sciacca, all’Istituto Amato Vetrano inagurato il primo campo da padel scolasticoLa dirigente scolastica Nellina Librici: Oggi non abbiamo inaugurato solo un campo, ma abbiamo aperto una visione ... grandangoloagrigento.it INAUGURATO PARCHEGGIO CENTRO STORICO DI POZZUOLI facebook Inaugurato oggi il nodo territoriale di #Napoli del #BiodiversityGateway, nato dalla collaborazione tra @CnrIsmar e @SznDohrn, in sinergia con il @ComuneNapoli cnr.it/it/news/14281 @GaeManfredi @nbfc_italy #biodiversità #biodiversitàmarina #GolfodiN x.com