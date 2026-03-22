L’INTERVENTO. Verso via Gavazzeni il tunnel appare in tutta la larghezza. In futuro sarà utilizzato solo come collegamento coi binari. Prende sempre più forma il nuovo sottopasso della stazione di Bergamo, che il 12 gennaio scorso era stato riaperto con una sezione ridotta e ristretta. Nelle scorse ore l’avanzamento del cantiere ha portato in dote alcune novità, attirando l’attenzione dei cittadini, dagli studenti ai pendolari, fino a qualche curioso turista di passaggio: nel tratto più prossimo a via Gavazzeni sono ora visibili le pareti a tinte chiare e scure del nuovo passaggio sotterraneo, svelato in tutta la sua larghezza, che garantisce maggior agio negli spostamenti, al netto nei lavori ancora in corso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Stazione di Bergamo, si allarga il sottopasso. «Restyling attento alla sicurezza»

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