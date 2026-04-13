Campo di padel all' istituto Vetrano tutto pronto per l' inaugurazione
È stata annunciata l'apertura di un nuovo campo di padel presso l'istituto Calogero Amato Vetrano. L'inaugurazione si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 10:30 nella sede dell'istituto. La cerimonia sarà aperta ai presenti che vorranno partecipare all'evento di apertura del nuovo impianto sportivo.
L’inaugurazione è prevista per mercoledì 15 aprile alle 10:30 nella sede dell’istituto di istruzione superiore Calogero Amato Vetrano. La realizzazione del campo di padel rappresenta il primo traguardo di un finanziamento da 334 mila euro erogato dall'ufficio speciale per l’Edilizia scolastica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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