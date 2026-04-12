Uno spazio aperto alla città inaugurato il punto elettorale di Marco Donati

Il 12 aprile 2026 si è tenuta l'inaugurazione di un nuovo punto elettorale nel centro cittadino. L'apertura dello spazio è stata annunciata come un punto di riferimento per i cittadini interessati alle attività politiche e alle campagne elettorali. La struttura si trova in una zona facilmente accessibile e si presenta come un luogo dedicato alla partecipazione pubblica. Sono stati presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni e membri del partito di riferimento.

Arezzo, 12 aprile 2026 – . Entusiasmo e grande partecipazione in Piazza Risorgimento per il taglio del nastro: musica live, politica e confronto sui temi concreti su Arezzo del presente e del futuro Un pomeriggio di festa, partecipazione e politica concreta. Si è svolta ieri, sabato 11 aprile, l'inaugurazione del punto elettorale di Marco Donati, candidato sindaco sostenuto dalla Coalizione Civica composta da 5 liste e 150 candidate e candidati. L'appuntamento in Piazza Risorgimento ha registrato una partecipazione straordinaria di cittadini, famiglie e rappresentanti del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno spazio aperto alla città, inaugurato il punto elettorale di Marco Donati Inaugurazione del punto elettorale di Marco Donati in Piazza RisorgimentoArezzo, 10 aprile 2026 – Inaugurazione del punto elettorale di Marco Donati in Piazza Risorgimento. Un nuovo spazio di benessere in città: inaugurato il centro estetico ispirato alla filosofia giapponeseInaugurato l’8 marzo in via Macanno il nuovo spazio dedicato alla cura della persona con trattamenti personalizzati e relax orientale Una Festa della...