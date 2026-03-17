È stata inaugurata ieri mattina la nuova palestra Munari, situata in via Don Lucchinetti, con la partecipazione degli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La struttura offre nuovi spazi destinati a studenti e società sportive, ampliando le possibilità per le attività sportive nel quartiere. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti scolastici e delle associazioni sportive locali.

La nuova palestra Munari porta in dote nuovi spazi a disposizione di alunni e società sportive. La struttura è stata inaugurata ieri mattina davanti agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di via Don Lucchinetti. Sono stati loro i primi a entrare nell’impianto e a trasformare la breve cerimonia in una grande festa, felici di poter correre, tirare a canestro e palleggiare negli spazi che avranno a disposizione per svolgere l’attività fisica in orario scolastico. A loro si è rivolto il sindaco Marco Scaramellini invitando a praticare sport. "Oggi vi consegniamo la palestra – ha detto – fatene buon uso e abbiatene cura, perché questo è uno spazio di tutti e ciascuno di voi dovrà impegnarsi per mantenerla in queste condizioni, affinché tanti ragazzi come voi, oggi e in futuro, possano utilizzarla". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata la nuova palestra Munari: "Sport per tutti"

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