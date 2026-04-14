In Francia, alcuni dirigenti di un'importante azienda del settore cementiero sono stati condannati per aver versato circa 5,6 milioni di euro all’organizzazione terroristica Stato Islamico in Siria. L’azienda aveva scelto di patteggiare con i miliziani piuttosto che interrompere i pagamenti, che sono stati giudicati come finanziamento diretto al terrorismo. La vicenda ha portato alla condanna di alcuni responsabili, coinvolti in una vicenda giudiziaria che ha fatto molto discutere.

Il colosso del cemento Lafarge preferì patteggiare con lo Stato Islamico piuttosto che rinunciare ai profitti della sua fabbrica di Jalabiya, in Siria: circa 5,6 milioni di euro di mazzette furono dunque versati ai terroristi dalla filiale siriana, Lafarge Cement Syria (LCS), tra il 2012 e il 2014, pur di tenere l’azienda in attività e continuare a fare affari, mentre Total era stato costretto a chiudere, in piena guerra civile, alla fine del 2011. Soldi che poi i terroristi hanno utilizzato per preparare gli attentati di Parigi del 2015, tra cui la strage del Bataclan che costò la vita a 130 persone il 13 novembre. A quasi dieci anni...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, condannati i dirigenti dell’azienda Lafarge: versarono 5,6 milioni di euro all’Isis in Siria e “finanziarono il terrorismo”

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