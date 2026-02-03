Ristorante Rescigno a Napoli il gluten free diventa eccellenza culinaria

A Napoli, il Ristorante Rescigno si distingue per aver portato il gluten free a livelli di eccellenza. La famiglia Rescigno, legata all’arte bianca da cinque generazioni, ha trasformato la cucina senza glutine in un’arte vera e propria. Oggi, il locale è un punto di riferimento per chi cerca piatti gustosi e senza compromessi, dimostrando che si può mangiare bene anche senza glutine.

C’è un’ironia sottile nel destino, qualcosa che a Napoli chiameremmo “il colmo”. La storia della  Famiglia Rescigno  è legata da cinque generazioni all’”arte bianca”. Una dinastia di panificatori che, da Nonno Antonio e Nonna Maria fino ai figli Annalisa, Daniela e Mimmo, ha vissuto respirando il profumo del pane appena sfornato. Trent’anni fa, però, il destino ha rimescolato le carte: il primo nipote di Nonno Antonio scopre di essere celiaco. Per una famiglia che ha fatto della farina la propria ragione di vita, trovarsi di fronte all’impossibilità di condividere il proprio pane con un nipote è stato un paradosso doloroso, ma anche la scintilla di una rivoluzione.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

