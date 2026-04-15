In via Bonomelli preso l’ennesimo pusher | va in carcere

Martedì 14 aprile, la Polizia locale di Bergamo ha arrestato un uomo in via Bonomelli durante un servizio coordinato dalla Questura. L’intervento faceva parte di un controllo interforze finalizzato alla vigilanza delle zone a rischio, e l’arresto è stato effettuato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato portato in carcere, dopo essere stato fermato nel pomeriggio.

Bergamo. La Polizia locale nel pomeriggio di martedì 14 aprile ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un servizio interforze coordinato dalla Questura e mirato al controllo delle aree a vigilanza rafforzata. L’intervento è avvenuto intorno alle 14,30 in via Bonomelli, vicino alla stazione ferroviaria, una delle zone più sensibili della città sotto il profilo della sicurezza e da tempo oggetto di controlli mirati. Gli agenti della Polizia Locale hanno notato un gruppo di persone già conosciute come assuntori di sostanze stupefacenti, radunate attorno a un uomo che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: In extremis ennesimo colpo del Forlì. Preso il trequartista Scaccabarozzi Pusher ucciso a Rogoredo, il Sap: «Ennesimo caso di un collega indagato fin da subito»«Anche ieri abbiamo visto, per l’ennesima volta, l’ennesimo collega indagato fin dall’inizio della vicenda, ancora prima dell’accertamento dei fatti,...