Pusher ucciso a Rogoredo il Sap | Ennesimo caso di un collega indagato fin da subito

La sparatoria a Rogoredo, a Milano, si è conclusa con la morte di un giovane marocchino di 28 anni. Il Sindacato Autonomo di Polizia denuncia ancora una volta la presenza di colleghi indagati fin dall’inizio delle operazioni antidroga, spesso prima di capire cosa sia successo. La polizia ha sottolineato come questa situazione si ripeta troppo spesso, alimentando tensione e criticità sul campo.

«Anche ieri abbiamo visto, per l’ennesima volta, l’ennesimo collega indagato fin dall’inizio della vicenda, ancora prima dell’accertamento dei fatti, per essere intervenuto in difesa di altri colleghi e di sé stesso mentre si procedeva a un’operazione antidroga», ha detto Massimiliano Pirola, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), all’indomani della sparatoria a Rogoredo, a Milano, che ha portato alla morte di un 28enne marocchino. «Il collega adesso si ritrova a dover affrontare un percorso giudiziale molto pesante e difficile per essere sceso in strada a fare il proprio dovere. 🔗 Leggi su Laverita.info

In seguito all'uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, si susseguono reazioni da parte delle istituzioni e dei sindacati di polizia.

L'articolo fornisce i dettagli sull'incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Ucciso a Rogoredo, Zack e il precedente del 2016: l'agente della Finanza ferito a calci e pugni e la raffica di alias«Zack» era il soprannome che, al commissariato di viale Mecenate chiamato a 'vigilare' sul via vai di tossici e pusher del 'boschetto' di Rogoredo a Milano, ... leggo.it

Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penaleIl sindaco di Milano ha commentato quanto accaduto lunedì pomeriggio ai margini del boschetto della droga di Rogoredo, vicino all'arena di Santa Giulia ... milanotoday.it

Regolamento di conti nel bosco della droga delle Groane: pusher di 24 anni ucciso a colpi di fucile milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Abhderraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso lunedì sera da un agente di Polizia a Rogoredo, alla periferia di Milano, aveva precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni ed era ritenuto uno dei capi degli spacciatori che agisco facebook